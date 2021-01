8:05 | 06.01.2021

AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers steigen bei L&S – Stifel-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung von Stifel Europe vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz (L&S) um 1,25 Prozent auf 43,60 Euro gestiegen. Analyst Daniel Grigat hob sein Kursziel von 42 auf 51 Euro an. Damit traut er den Papieren des Medizintechnikkonzerns mittelfristig den Sprung auf ein Rekordhoch zu und stufte sie angesichts eines Kurspotenzials von mehr als 18 Prozent im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss von “Halten” auf “Kaufen” hoch. Siemens hatte seine Medizintechniksparte im März 2018 zu 28 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Seither hielt sich der Kurs – wenngleich bei teils größeren Schwankungen – beständig über dem Ausgabepreis, selbst während des Corona-Börsencrashs im Frühjahr 2020. Ihr bisheriges Rekordhoch hatten die Anteilsscheine dann im Mai 2020 mit 47,265 Euro erreicht. Aktuell bringt es das Unternehmen auf einen Börsenwert von mehr als 46 Milliarden Euro, was den zweiten Platz im MDax bedeutet./mis/jha/