AKTIE IM FOKUS: Sixt schnellen nach oben – UBS: Ausblick auf 2021 optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Aus Marktsicht positiv hat die Bank UBS den Ausblick von Sixt auf das kommende Jahr gewertet. Dieser sei “optimistischer” gestimmt im Vergleich zu den Aussagen zum laufenden Jahr. Die Stammaktien des Autovermieters schnellten am Mittwochvormittag um fast ein Viertel nach oben auf 57,70 Euro und lagen damit unangefochten an der Spitze des SDax der Nebenwerte. Der Kurs hatte sich im allgemeinen Ausverkauf an den Börsen im Tief nahezu gedrittelt. Angesichts der immer strikteren staatlichen Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie des Coronavirus galt Sixt als einer der großen Verlierer der Krise. Auch die stark nachlassenden Wirtschaftsaktivitäten schürten mit Blick auf das Vermietungsgeschäft unter Anlegern Sorgen./bek/fba ———————–

