16:08 | 06.01.2021

AKTIE IM FOKUS: SMA kosten erstmals seit Sommer 2018 wieder mehr als 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die im August angelaufene Rally bei den Aktien von SMA Solar ist am Mittwoch weiter gegangen. Die Papiere des Solarkonzerns kletterten an der Spitze des Kleinwerte-Index SDax um 7 Prozent und kosteten mit zuletzt 61,25 Euro erstmals seit Sommer 2018 wieder mehr als 60 Euro. Zum höchsten Kurs seit 2011, der damals mit 63,15 Euro erreicht wurde, fehlen nun nur noch gut zwei Euro. Analyst Guido Hoymann von der Privatbank Metzler hat den Papieren unter Verweis auf das US-Geschäft des Solarunternehmens noch Luft nach oben bis 75 Euro attestiert. Im Nachgang des abgesegneten neuen Konjunkturpakets in den Vereinigten Staaten und gewährten Fördermitteln für die Solarenergie sieht der Experte Rückenwind in den USA, wo SMA etwa 30 Prozent des Umsatzes erziele./tih/he