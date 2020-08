8:55 | 06.08.2020

AKTIE IM FOKUS: Symrise nähern sich Rekordhoch – Zuversichtlicher Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Ein optimistischerer Jahresausblick von Symrise könnte dem Rekordlauf der Aktien des Duftstoff- und Aromenherstellers am Donnerstag frischen Schwung verleihen. Die Papiere des Dax -Kandidaten stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,8 Prozent auf 110 Euro. Damit näherten sie sich wieder ihrem Rekordhoch von 111,45 Euro vom 21. Juli. Damals hatten Spekulationen über einen Aufstieg in den Dax sowie positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Konkurrenten Givaudan Rückenwind geliefert. Symrise kann sich nach dem Wachstum der vergangenen Jahre Hoffnung auf einen Aufstieg in den Dax machen. Wegen des Bilanzskandals um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard überprüft die Deutsche Börse aktuell ihre Index-Regeln, so dass Wirecard eventuell noch Mitte August den Dax verlassen muss. Heißester Nachfolgekandidat ist der Essenslieferant Delivery Hero , dicht gefolgt von Symrise. Sollte es für Symrise bei einer möglichen außerordentlichen Dax-Anpassung im August nichts werden, könnte es noch im September klappen. Dann steht die reguläre Indexüberprüfung an./mis/jha/