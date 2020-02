7:52 | 11.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Telekom steigen vorbörslich – Optimismus für Fusion in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aussicht auf eine baldige Genehmigung der Fusion der Telekomtochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint hat den Aktien der Bonner am Dienstagmorgen Rückenwind geliefert. Sie stiegen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als drei Prozent auf 15,35 Euro. Für die Aktien von T-Mobile US ging es im nachbörslichen US-Handel um mehr als acht Prozent nach oben. Zuvor hatten das “Wall Street Journal” und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet, dass der Zusammenschluss der beiden US-Konzerne im wichtigen US-Kartellrechtsprozess bestehen dürfte. Nach einem Zusammenschluss der beiden Mobilfunkkonzerne dürfte sich T-Mobile US weiter gut entwickeln, glaubt Analyst Peter Supino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Integration mit hohen Anlaufkosten verbunden sein./mis/jha/ ———————–

