16:52 | 03.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch – Argus ruft höchstes Kursziel aus

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Kein Halten kennt zum Beginn der neuen Woche der Run auf die Aktien von Tesla . Sie schnellten im frühen Handel in der Spitze um 13 Prozent auf 735 US-Dollar nach oben. Analyst Bill Selesky vom Analysehaus Argus Research hatte das Kursziel von 556 auf 808 Dollar nach oben geschraubt. Er war damit der größte Optimist unter den zahlreichen Experten, die die Aktien des Herstellers von Elektrofahrzeugen bewerten. Zuletzt lagen Tesla mit knapp elf Prozent auf 721,70 Dollar im Plus. Das Kursziel Seleskys räumt den Papieren selbst von diesem hohen Niveau noch weitere zwölf Prozent Luft nach oben ein. Der Experte begründete seinen Optimismus mit zu erwartenden Umsätzen der Fahrzeugmodelle S und X sowie mit einer starken Nachfrage nach dem Modell 3, das im vierten Quartal mehr als 80 Prozent zum Gesamtumsatz beitrug. Der Tesla-Kurs erreichte am Montag bereits den dritten Börsentag in Folge ein Rekordhoch. Im Tageshoch von 735 Dollar belief sich der Börsenwert des Unternehmens auf gut 132 Milliarden Dollar./bek/fba ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–