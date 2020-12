10:39 | 09.12.2020

AKTIE IM FOKUS: ThyssenKrupp gefragt nach positiver Bank of Amerika-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Aktien von Thyssenkrupp haben ihre jüngste Erholung am Mittwoch zeitweise um über 4 Prozent auf 6,28 Euro ausgebaut. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns nähern sich ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 6,41 Euro. Seit die Hoffnung auf Staatsgeld Ende des Vormonats die Bodenbildung der Papiere untermauerte, gewannen sie bereits mehr als ein Viertel. Analyst Jason Fairclough von der Bank of Amerika signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 8 Euro aber noch viel mehr Luft nach oben und zählt die Papiere daher zu den europäischen Favoriten im Small- und Midcap-Segment. Der Experte hält die Papiere für attraktiv bewertet und sieht zudem kurzfristig einige Kurstreiber. Dazu zählt er neben Wasserstoff den Stahlbereich – sowohl bei zyklischer Erholung als auch einem möglichen Ausstieg./ag/jha/