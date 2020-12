17:24 | 15.12.2020

AKTIE IM FOKUS: Vossloh nach neuen Zielen auf Hoch seit vier Monaten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Nach mittelfristigen Wachstumszielen des Bahn- und Schienenausrüsters Vossloh sind die Aktien am Dienstagnachmittag auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Zuletzt verteuerten sie sich um 5,3 Prozent auf 40,60 Euro. Im SDax der kleineren Börsenwerte waren sie damit drittgrößter Kursgewinner hinter Ceconomy und Salzgitter. Das Unternehmen will überdurchschnittlich wachsen und dabei ertragreicher agieren. So soll die operative Marge (Ebit-Marge) im kommenden Jahr 7 bis 8 Prozent betragen und längerfristig prozentual zweistellig werden./bek/mis ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

