8:35 | 03.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Wirecard schwächeln weiter trotz Milliardenfusion in Branche

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirecard-Aktien sind am Montag vorbörslich weiter in Richtung exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere des Zahlungsabwicklers um bis zu 2,2 Prozent auf 130,30 Euro. Der viel beachtete längerfristige Durchschnitt wartet rund einen Euro darunter. Stützen könnte im Verlauf laut Börsianern aber eine Milliardenfusion in der Branche. Die französische Worldline will ihren heimischen Rivalen Ingenico übernehmen. Worldline zahle für ein deutlich wachstumsschwächeres Unternehmen als Wirecard einen ordentliches Preis, so ein Marktteilnehmer./ag/mis