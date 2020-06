9:21 | 01.06.2020

Aktien Asien: Erleichterung – Investoren sehen US-China-Streit gelassener

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) – Die asiatischen Börsen sind am Montag auf breiter Front gestiegen. Vor allem in Hongkong und China ging es stark bergauf. US-Präsident Donald Trump hatte wie angekündigt auf Chinas Einmischung ins eigentlich autonome Hongkong reagiert. Die US-Regierung wird die bevorzugte Behandlung der Metropole weitgehend beenden. Das werde auch Exportkontrollen und Zölle betreffen, sagte Trump. Marktteilnehmern zufolge verzichtete Trump aber auf die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts mit China. In einer Erleichterungsrally stieg Hongkongs Hang Seng um 3,27 Prozent auf 23 712,00 Punkte. Chinas CSI 300 machte 2,56 Prozent auf 3965,99 Punkte gut. Japans Nikkei 225 liegt 0,84 Prozent höher bei 22 062,39 Punkten./fba/ag