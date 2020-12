8:42 | 23.12.2020

Aktien Asien: Gewinne – Anleger trotzen Trumps Veto-Drohung gegen Corona-Paket

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) – Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch wieder etwas Tritt gefasst. Die dortigen Anleger reagierten erstaunlich gelassen auf die Nachricht, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert und mit einem Veto gedroht hatte, schrieb Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,85 Prozent auf 5007,12 Punkte. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte im späten Handel um 0,71 Prozent auf 26 26 305 Punkte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,33 Prozent höher bei 26 524,79 Punkten./gl/mis