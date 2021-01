9:03 | 08.01.2021

Aktien Asien: Kurse ziehen weiter an – Samsung mit Kurssprung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich weiter zugelegt. Damit steuern die fernöstlichen Börsen auf eine erfolgreiche erste Handelswoche zu. Im Wochenverlauf hatte die südkoreanische Börse sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Hier ging es dank der Gewinne des Schwergewichts Samsung auch am Freitag kräftig nach oben. Die gute Stimmung der US-Börsen sei nach Asien übergeschwappt und habe die Börsen beflügelt, erklärte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die nun klaren politischen Verhältnisse hatten an der Wall Street für Gewinne gesorgt. Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen haben, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, nun leichter durchsetzen. Ausnahme waren die Festlandsbörsen von China. Die Entfernung drei großer chinesischer Unternehmen von den US-Börsen und aus einigen wichtigen Indizes habe belastet, so Halley. Hinzu kämen die anhaltenden Maßnahmen der USA gegen mehrere chinesische Bezahl-Apps. In Südkorea machten die Aktien des Schwergewichts Samsung einen Sprung von über sieben Prozent. Die erhöhten Online-Aktivitäten während der Corona-Pandemie hatten dem Konzern eine hohe Nachfrage nach Halbleitern und Bildschirmen beschert. Auch der Ausblick auf eine Erholung des Speicherchip-Marktes stützte. Zudem gab es gute Vorgaben des US-Halbleiterherstellers Micron, der starke Quartalszahlen vorgelegt hatte. Der japanische Aktienindex Nikkei-225 schloss 2,36 Prozent fester mit 28 139,03 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und auch Shenzhen beinhaltet, gab dagegen um 0,33 Prozent auf 5495,43 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte im späten Handel um 1,05 Prozent auf 27 838,03 Zähler zu. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte sogar um fast vier Prozent./mf/jha/