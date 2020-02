18:04 | 05.02.2020

Aktien Europa Schluss: Börsen setzen auf Eindämmung der Epidemie

PARIS/LONDON (dpa-AFX) – Die Hoffnung auf Fortschritte in China in der Bekämpfung des Coronavirus hat die europäischen Börsen am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,22 Prozent auf 3777,84 Punkte. Seit Wochen beginn beläuft sich die Erholung auf knapp vier Prozent. Damit sind die Verluste der schwachen Vorwoche komplett wieder aufgeholt. Börsianer begründeten den zurückgekehrten Optimismus mit chinesischen Medienberichten, denen zufolge ein “effektives Präparat” gegen das Virus gefunden worden sei. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wies darauf hin, dass diese Berichte nicht bestätigt und von der Weltgesundheitsorganisation bereits dementiert worden seien. Gleichwohl verfestige sich mit ihnen die Erwartung an der Börse, dass eine drohende konjunkturelle Delle ausgebügelt werden könne. Der französische Leitindex Cac 40 legte um 0,85 Prozent auf 5985,40 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 stieg mit 0,57 Prozent auf 7482,48 Zähler etwas weniger stark./bek/fba