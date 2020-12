18:10 | 14.12.2020

Aktien Europa Schluss: Gewinne – Hoffnung auf Brexit-Deal besteht

PARIS/LONDON (dpa-AFX) – Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank neuer Hoffnungen auf einen Brexit-Handelspakt mit Gewinnen in die neue Woche gegangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss rund ein halbes Prozent höher bei 3503,96 Punkten. Damit setzte sich der Index wieder über der Marke von 3500 Punkten fest, unter die er am Freitag abgerutscht war. Nach der Verlängerung der Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über einen Handelspakt wächst der Optimismus, dass es doch noch zu einem Durchbruch kommen könnte. Eine neue Frist wurde zunächst nicht genannt. Ursprünglich hatte am Sonntag die nun endgültige Entscheidung darüber fallen sollen, ob die Verhandlungen über einen Handelspakt abgebrochen werden oder ob doch noch ein Deal zustande kommt. Der britische FTSE 100 blieb mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 6531,83 Zähler etwas hinter den anderen Börsen zurück. Hier belastete das starke Pfund, das sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar zulegte. Mit einer aufwertenden Währung könnten britische Exporteure im internationalen Wettbewerb Nachteile erleiden. Der französische Cac 40 gewann 0,37 Prozent auf 5527,84 Punkte./bek/fba