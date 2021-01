18:24 | 05.01.2021

Aktien Europa Schluss: Verluste – London trotzt dem Trend

PARIS/LONDON (dpa-AFX) – Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag überwiegend Verluste erlitten. Der EuroStoxx 50 gab seine anfänglichen Gewinne schnell auf und schloss 0,46 Prozent im Minus bei 3547,85 Punkten. Damit behauptete sich der Leitindex der Eurozone aber immerhin über seinem Tagestief. Gleiches galt für den französischen Cac 40 , der sich 0,44 Prozent schwächer bei 5564,60 Punkten aus dem Handel verabschiedete. Am Vortag hatten beide Indizes unter Gegenwind von der Wall Street gelitten. Derweil stemmte sich London gegen den Trend: Der britische FTSE 100 legte letztlich um 0,61 Prozent auf 6612,25 Zähler zu – er hatte sich bereits am Montag deutlich besser als die anderen Indizes geschlagen. Analyst David Madden von CMC Markets UK verwies auf die deutlichen Gewinne der schwergewichtigen Aktien Shell und BP aus der Ölbranche als Zugpferde./gl/he