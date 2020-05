11:50 | 28.05.2020

Aktien Frankfurt: Dax setzt Erholung fort – Experte sieht Gefahr von Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Allerdings kam er gegen Mittag mit plus 0,59 Prozent auf 11 726,11 Zähler nicht mehr ganz an sein zuvor erreichtes Tageshoch heran. Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach von ersten Ermüdungserscheinungen nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Tage. Seit seinem Corona-Crashtief von Mitte März ist der deutsche Leitindex mittlerweile um 42 Prozent gestiegen. “Aus technischer Sicht sind wir an einem gefährlichen Punkt angekommen”, warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Aktienmarkt sei massiv überkauft. Ein Rückschlag sei da schon eher der Normalfall als eine Überraschung. Stärker als der Dax stieg am Donnerstag der MDax der mittelgroßen deutschen Werte mit plus 1,32 Prozent auf 25 483,79 Punkte, womit er den Vortagesverlust gleich wieder wettmachte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann ein knappes halbes Prozent. Die Sorgen um die Situation in Hongkong und das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China werden weiter ausgeblendet. Die Pläne für das umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong hat Chinas Volkskongress inzwischen ungeachtet massiver internationaler Kritik gebilligt. Anleger hierzulande setzten weiter auf die enormen Hilfspakete der Europäischen Union zur Bekämpfung der Coronavirus-Folgen, erklärte Experte Lipkow. Aktien aus dem Pharma- und Gesundheitssektor waren am vorletzten Handelstag der Woche europaweit gefragt. An der Dax-Spitze gewannen Merck KGaA zweieinhalb Prozent. Infineon legten um fast zwei Prozent zu. Morgan Stanley hatte die Bewertung für die Aktien des Chipherstellers mit “Overweight” gestartet. Zudem profitierte die Aktie von einer angehobenen Gewinn- und Umsatzprognose des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology . An der MDax-Spitze holten LEG Immobilien ihre Verluste der vergangenen beiden Tage im Zuge der abgesagten Fusion mit TAG Immobilien wieder auf. LEG gewannen gut viereinhalb Prozent./ajx/jha/ — Von Achim Jüngling, dpa-AFX —