9:14 | 09.03.2021

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt etwas unter Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax hat sich am Dienstag zunächst etwas unter seinem zu Wochenbeginn erreichten Rekord eingependelt. Kurz nach dem Handelsstart sank der deutsche Leitindex um 0,19 Prozent auf 14 354,10 Punkte. Zum Wochenstart hatte er mit 14 402 Punkten eine Bestmarke aufgestellt und nur wenig darunter geschlossen. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,15 Prozent auf 31 264,27 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 3761,96 Zählern auf der Stelle. Für Rückenwind habe am Montag die Zustimmung des US-Senats zu einem billionenschweren Hilfsprogramm für die weltgrößte Volkswirtschaft gesorgt, schrieben die Experten der Helaba. Zudem hätten die Konjunkturoptimisten das Zepter übernommen. “Die zuletzt vorhandenen Sorgen über den Anstieg der Anleiherenditen und der Inflation spielten, zumindest kurzfristig, keine Rolle. In den kommenden Tagen wird sich jedoch zeigen müssen, wie viel der Ausbruch nach oben wert ist”, heißt es weiter. Positiv sei, dass gleich neun Dax-Werte neue Jahres- beziehungsweise Mehrjahreshochs markiert hätten und das Handelsvolumen zudem über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen habe./gl/jha/