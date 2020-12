9:30 | 28.12.2020

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax, MDax und SDax erreichen Rekordhöhen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Brexit-Deal und das US-Corona-Hilfspaket haben dem deutschen Aktienmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen gleich drei Rekordhochs beschert. Sowohl der Leitindex Dax als auch der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax erreichten am Montag historische Höchststände. Der Dax zog im frühen Handel um 1,64 Prozent auf 13 810,40 Punkte an und übertraf damit die alte Bestmarke vom Februar. Der MDax notierte 0,64 Prozent im Plus bei 30 609,21 Punkten und der SDax gewann 0,97 Prozent. Positive Nachrichten kamen zu Wochenbeginn aus Übersee und aus Brüssel beziehungsweise London: Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die Europäische Union ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende – wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat. Allgemein erweist sich bereits seit Jahren die Billiggeldfluten der Notenbanken als wichtiger Kurstreiber./la/mis