9:13 | 12.01.2021

Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholungsversuch nach Rückschlag zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) – Auf den schwachen Wochenstart am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Erholungsversuch erfolgt. Kurz nach dem Handelsstart legte der Dax um 0,35 Prozent auf 13 984,77 Punkte zu. Der MDax für mittelgroße Werte gewann 0,30 Prozent auf 31 194,93 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zugleich um 0,33 Prozent auf 3632,41 Punkte aufwärts. Marktbeobachter sprechen nach der jüngsten Rekordrally von einer Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt. Die Luft sei zunächst einmal raus, nachdem der Dax in der ersten Handelswoche des Jahres über 14 100 Punkte gesprungen war. Auf dem erreichten Kursniveau seien “bereits sehr positive Erwartungen eingepreist”. Zudem könnten “die Bewertungen keineswegs mehr als günstig bezeichnet werden”, sagte etwa Analyst Christian Schmidt von der Helaba./ck/jha/