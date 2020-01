9:31 | 08.01.2020

Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Konflikt verunsichert Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Börsenerholung vom Vortag hat am Mittwoch einen Dämpfer durch einen iranischer Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak erhalten. Nach einem anfänglichen Schreck legte sich aber die Angst vor einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten wieder ein Stück weit. “Die Preisbewegungen an den Finanzmärkten nach dem Angriff vermitteln den Eindruck, dass die Märkte möglicherweise nicht mit einer umfassenden Konfrontation rechnen”, sagte Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank. Der Dax fiel im frühen Handel um rund ein halbes Prozent auf 13 158,25 Punkte. In der Nacht hatte es noch nach einem Rutsch unter die Marke von 13 000 Punkten ausgesehen. Für den MDax ging es zur Wochenmitte um 0,90 Prozent auf 28 031,70 Punkte nach unten. Der EuroStoxx fiel um 0,66 Prozent auf 3734,26 Zähler./tih/mis