17:56 | 27.04.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch – Quartalsberichte kommen gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax ist am Montag mit kräftigen Gewinnen in die wegen des 1.Mai-Feiertags verkürzte Handelswoche gestartet. Für Freude sorgten zunächst Quartalszahlen der Deutschen Bank sowie vom Schwergewicht Bayer . Kurz vor Handelsschluss kam noch der Autozulieferer Continental mit seinem aktualisierten vorläufigen Geschäftsbericht hinzu. Zudem gab es positive Nachrichten aus Japan. Dort hilft die Notenbank der Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Krise nun mit unbegrenzten Staats- und Unternehmensanleihen. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 3,13 Prozent auf 10 659,99 Punkten auf Tageshoch. Für den MDax , in dem sich überwiegend mittelgroße Werte befinden, ging es um 1,54 Prozent auf 22 584,22 Punkte hoch. Auch in Asien, europaweit und in den USA wurden Gewinne verzeichnet./ck/he