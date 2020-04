17:49 | 23.04.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt – Anleger setzen auf Lockerungen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Trotz schwacher Konjunkturdaten haben Anleger am Donnerstag etwas mehr Zutrauen gefasst. Der Dax stieg um 0,95 Prozent auf 10 513,79 Punkte und rückte vorübergehend auf den höchsten Stand seit Wochenbeginn vor. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte um 1,04 Prozent auf 22 506,81 Zähler zu. Händler verwiesen zur Begründung auf sich häufende Signale, dass die zahlreichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus allmählich gelockert werden. Für etwas Entspannung sorgte auch der weiter steigende Ölpreis. Auch die Stimmung in New York war gut./bek/he