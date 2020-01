17:51 | 17.01.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 13 500 Punkte – Rekordhoch im MDax

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax hat am Freitag erstmals wieder seit rund einem Jahr über der Marke von 13 500 Punkten geschlossen. Zum Rekordhoch fehlen dem deutschen Leitindex damit keine 100 Punkte mehr. Der MDax indes knackte im Handelsverlauf die Marke von 28 700 Punkten und kletterte in bis dahin noch nie erreichte Höhen. Mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 13 526,13 Zählern beendete der Dax den Tag und legte im Wochenverlauf damit um 0,3 Prozent zu. An seine Bestmarke von 13 596,89 Punkten vom 23. Januar 2018 war er im Handelsverlauf bis auf knapp weniger als 40 Punkte herangerückt. Der Index der mittelgroßen Werte schloss 0,70 Prozent höher auf 28 669,65 Punkte./ck/he