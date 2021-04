17:49 | 14.04.2021

Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter im Krebsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax zeigt sich auf seinem hohen Niveau nach wie vor stabil. Nach seinem Rekordhoch in der vergangenen Woche bei rund 15 312 Punkten büßte der deutsche Leitindex nur wenige Punkte ein und läuft seither seitwärts. An diesem Mittwoch beendete er den Handel mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 15 209,15 Punkte. “Der Dax stagniert unterhalb seiner jüngsten Hochs, ohne dabei aber substanziell an Wert zu verlieren”, kommentierte Analyst Andreas Büchler von Index Radar. “Dies zeigt, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer ungebrochen an einen Fortbestand des Aufwärtstrends glaubt.” Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zur Wochenmitte um 0,13 Prozent auf 32 709,11 Punkte hoch./ck/he