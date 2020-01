17:46 | 31.01.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Epidemie drückt Dax unter 13 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) – Zum Ende einer ohnehin sehr schwachen Börsenwoche ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag erneut unter Druck geraten. Die ungebremste Ausweitung des Coronavirus lastete wie schon am Vortag schwer auf der Stimmung am Markt. Der Dax rutschte unter die Marke von 13 000 Punkten. Am Ende büßte das Börsenbarometer 1,33 Prozent auf 12 981,97 Punkte ein. Der MDax der mittelgroßen Titel gab mit 0,72 Prozent auf 27 984,32 Zähler nicht ganz so stark nach. “Eine Epidemie ist immer ein Risiko für die Weltwirtschaft”, sagte Volkswirt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Vieles spreche gegenwärtig dafür, dass sich eine weltweite Ausbreitung des Coronavirus kaum vermeiden lassen werde. Sollte das der Fall sein, seien große volkswirtschaftliche Schäden nicht auszuschließen. Investoren flüchteten daher in als sicher geltende Anlagen: Zehnjährige Bundesanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Der Dax sackte dagegen im Laufe der Woche um mehr als vier Prozent ab, das war die schwächste Börsenwoche seit August vergangenen Jahres. Für den Monat Januar steht für den Dax ein Minus von zwei Prozent zu Buche./bek/he