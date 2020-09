17:49 | 02.09.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Euroschwäche sorgt für Stärke beim Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der wieder schwächere Euro hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Unterstützung kam am Nachmittag auch aus den USA, wo der marktbreite S&P 500 sowie die technologielastigen Nasdaq-Börsen ihre Rekordrally fortsetzten. Der Dax ließ bereits zum Handelsstart die zuletzt schwer umkämpfte Marke von 13 000 Punkten hinter sich und kletterte kurzzeitig sogar über 13 300 Punkte. Letztlich ging der Leitindex dann mit plus 2,07 Prozent auf 13 243,43 Punkte aus dem Tag. Sein jüngstes Hoch vom 21. Juli bei 13 313 Punkten wurde zwar noch nicht wieder überwunden, doch sobald der Sprung darüber gelingt, befindet sich der Dax wieder auf dem Niveau vor dem Corona-Börsencrash am 24. Februar. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 1,35 Prozent auf 27 893,91 Zähler vor und auch europaweit legten die Börsen spürbar zu./ck/he