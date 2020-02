17:48 | 04.02.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Investoren treiben die Dax-Erholung weiter voran

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Furcht vor den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag weiter abgeschüttelt. Trotz fehlender Entspannungssignale mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus überwog am Markt die Hoffnung, dass die Gegenmaßnahmen Wirkung zeigen. Der Dax , der in der Vorwoche mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt hatte, knüpfte an seinen soliden Wochenauftakt an. Das Börsenbarometer ging am Dienstag 1,81 Prozent höher bei 13 281,74 Zählern über die Ziellinie. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 1,41 Prozent auf 28 441,90 Zähler nach oben. Neben den Maßnahmen zur Eindämmung der Erkrankungen kamen laut Händlern die finanzwirtschaftlichen Impulse der chinesischen Regierung gut bei den Investoren an. Laut Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader stand auch die Frage im Raum, ob US-Präsident Trump Verständnis zeigen wird, falls Peking die Vereinbarungen aus dem Teilabkommen mit den USA wegen dem Virus nicht einhalten kann./ssc/tih/fba