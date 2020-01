17:44 | 27.01.2020

Aktien Frankfurt Schluss: Scharfe Korrektur wegen Coronavirus und Ifo-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Aus Sorge vor der rasanten Verbreitung des Coronavirus sind die Anleger am Montag aus dem deutschen Aktienmarkt geflüchtet. Überraschend schwache Konjunkturdaten beschleunigten die Talfahrt. Der Dax rutschte zeitweise unter 13 200 Punkte auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen. Aus dem Handel ging er mit minus 2,74 Prozent auf 13 204,77 Zähler. Damit entfernte er sich wieder von seiner Rekordmarke bei 13 640 Punkten aus der vergangenen Woche. Seit Jahresanfang steht der Leitindex nun mit 0,3 Prozent im Minus. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel zu Wochenbeginn um 2,32 Prozent auf 28 133,89 Punkte. In China ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit und die bestätigten Infektionen weiter gestiegen. Dies hatte am Morgen in Asien bereits auf den Kursen gelastet, wenngleich in China der Handel wegen des Neujahrsfestes noch einige Tage pausiert. Investoren fürchteten sich vor einer weltweiten Ausbreitung des Virus mit negativen Effekten für das Wirtschaftswachstum, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Nach einem starken Jahresauftakt erlebe die Börse damit ihre erste ausgewachsene Korrektur im Jahr 2020./ajx/he