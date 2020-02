12:38 | 20.02.2020

AKTIEN IM FOKUS 2: Ziele und Dividenden treiben Fresenius und FMC an Dax-Spitze

(neu: mehr Details und Hintergrund) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Solide Geschäftsberichte und zuversichtliche Ausblicke haben den Aktien des Fresenius-Konzerns und dessen Tochter Fresenius Medical Care (FMC) kräftig Aufwind gegeben. Anleger freuten sich auch über die für 2019 angehobene Dividende des Krankenhausbetreibers und Gesundheitsdienstleisters Fresenius und des Dialyseanbieters FMC. Gegen Mittag gewannen die Anteile von Fresenius an der Spitze im leicht schwächelnden Dax 5,4 Prozent auf 51,26 Euro. Bei zeitweise 51,54 Euro waren sie zuvor noch auf den höchsten Stand seit Mai 2019 geklettert. Die FMC-Papiere stiegen zuletzt um 4,5 Prozent auf 78,14 Euro, nachdem sie rund eine Stunde nach Handelsstart bei 81,10 Euro erstmals wieder den höchsten Stand seit Oktober 2018 erklommen hatten. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursgewinn der FMC-Aktie nun bereits knapp 20 Prozent, womit sie zu den Top 5 im 30 Werte umfassenden Leitindex zählt. Die Aktie der Muttergesellschaft hat dagegen im selben Zeitraum bislang nur um 2,5 Prozent und damit unterdurchschnittlich zugelegt, denn das Plus im Dax beträgt rund 4 Prozent. Dies sei wohl auch der Grund, warum die Fresenius-Aktie aktuell etwas kräftiger steige als die der Tochter, hieß es dazu am Markt. Denn unisono lobten Analysten vor allem die Quartalszahlen von FMC, da sie die Erwartungen übertroffen hatten. Zugleich fiel das Urteil über die Quartalszahlen des Mutterkonzerns gemischt aus. Analyst James Vane-Tempest von Jefferies verwies hier als Enttäuschung vor allem auf die Margen der Infusionstochter Kabi. Die von den beiden Dax-Unternehmen bekannt gegebenen Dividendenvorschläge kamen gut an. Die Vorschläge von 1,20 Euro je FMC-Aktie und von 0,84 Euro je Fresenius-Aktie hatten über den Erwartungen gelegen. Die veröffentlichten Ziele für 2020 wurden von den Experten insgesamt als “konservativ” bezeichnet. Damit sehen die Analysten mit Blick auf die Erwartungen von Fresenius und FMC noch Potenzial nach oben. Goldman-Analystin Veronika Dubajova merkte zwar an, dass die Ziele von Fresenius unterhalb der mittelfristigen Konzernvorgaben lägen. Dies sei aber bekannt, schrieb sie. Zudem seien die Mittelfristprognosen bestätigt worden. Für 2020 träfen die Prognosen von Fresenius zugleich den Mittelwert der Konsensschätzungen, ergänzte Dubajova. Noch positiver als für Fresenius sind die Experten allerdings für die Tochter FMC gestimmt. Berenberg-Analyst Tom Jones etwa sprach von einem “ermutigenden Ausblick auf 2020” und sieht – wie auch sein Kollege Ulrich Huwald von Warburg Research – “noch mehr Potenzial im Jahr 2021”. Es gebe aktuell eine Menge Positives rund um FMC, schrieb er und verwies dabei insbesondere auf das US-Geschäft. Genau dieses Geschäft, so erwartet auch Huwald, dürfte ein Schwerpunkt während der Telefonkonferenz sein. Dann dürften Aussagen zu den Aussichten und potenziellen Einflüssen der ESCOs (End Stage Renal Disease Seamless Care Organisations) und der Medicare Advantage Programme auf die künftigen Konzernergebnisse im Fokus stehen. Mit Hilfe dieser Organisationen soll die Behandlung von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz in den USA verbessert werden. Ab 2021, so erinnerte Huwald, seien die Medicare Advantage Programme nämlich auch für Dialysepatienten offen. Im Oktober 2020 starte die Patientenerfassung, schrieb der Warburg-Experte weiter. “Und abhängig von der Teilnahmequote und dem Ausmaß der Margenverbesserungen bei Dialyseunternehmen wie FMC könnten die Ergebnisse von 2021 an daher um einen mittleren, prozentual einstelligen Betrag gesteigert werden.” Huwald selbst hat dies in seinem Bewertungsmodell bislang aber noch nicht berücksichtigt. Es beinhalte bisher nur eine kleine Margenverbesserung, schrieb er./ck/ajx/jha/ ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–