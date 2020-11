13:08 | 09.11.2020

AKTIEN IM FOKUS: Biontech und Pfizer ziehen an – Erfolg bei Corona-Impfstoff

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Erfolgversprechende Daten zur Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffkandidaten haben die Aktien von Biontech und Pfizer am Montag im vorbörslichen US-Handel angetrieben. Für die Papiere des US-Pharmakonzerns Pfizer ging es um rund 9 Prozent aufwärts, die Papiere des Mainzer Biotechunternehmens schnellten um rund 16 Prozent auf 107 US-Dollar nach oben. Laut den nun vorliegenden Studiendaten bietet die Impfung von Biontech einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Biontech und Pfizer wolten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen./mis/stk ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–