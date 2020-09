13:26 | 02.09.2020

AKTIEN IM FOKUS: Compugruop und Atoss folgen der Rekordrally bei US-Tech-Werten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der rasanten Rekordrally unter den Technologiewerten in den USA sind am Mittwoch auch einige Aktien aus Deutschland gefolgt. Die Papiere der Softwarekonzerne Compugroup und Atoss drangen im MDax und SDax jeweils in neue Höhen vor. Compugroup schafften es mit einem Anstieg um 5,8 Prozent bis knapp an die 80-Euro-Marke. Atoss erreichten erstmals kurz die 140-Euro-Marke, bevor sie zuletzt wieder zu 137 Euro gehandelt wurden. Damit stiegen auch Atoss um 5,8 Prozent. Am Vorabend hatte der technologielastige New Yorker Nasdaq-100-Index mit 12 300 Punkten den nächsten Rekord in Serie aufgestellt. Laut dem Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets herrscht im Sektor ein mittlerweile spektakuläres Bewertungsniveau gerade bei den großen Technologieunternehmen, da “jeder in sie investieren und an der Rally teilhaben will.” Mit Apple oder Amazon hatten bedeutende Größen ihre Rekordjagd in New York fortgesetzt, nun gehörte der Sektor auch in Europa zu den besonders gefragten Branchen. Auch SAP und Infineon stiegen im Dax etwas überdurchschnittlich um jeweils 2,5 Prozent. Rekorde häuften sich am Mittwoch im MDax allgemein, wie zum Beispiel auch Bestmarken bei Unternehmen wie Scout24 , Varta , Knorr-Bremse , Symrise und Zalando zeigten. Im Dax schafften dies die beiden Immobilienwerte Deutsche Wohnen und Vonovia ./tih/jha/