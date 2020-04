21:17 | 24.04.2020

AKTIEN IM FOKUS: Facebooks Videochat-Plan lässt Zoom einbrechen

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Aktien von Facebook haben am Freitag im späteren US-Handel an Fahrt aufgenommen und zugelegt. Zugleich sackten die Papiere von Zoom Video Communications , die zum Handelsstart noch auf ein Rekordhoch bei 181,50 US-Dollar gestiegen waren deutlich ab. Angesichts des rasanten Wachstums von Videochats in der Corona-Krise will Facebook dieses Terrain nicht dem Aufsteiger Zoom überlassen und kontert mit einem eigenen Angebot. Bei “Messenger Rooms” können zunächst Videokonferenzen für rund 20 Teilnehmer aufgesetzt werden, später sollen es bis zu 50 werden. Die Nutzung soll ähnlich simpel sein wie bei Zoom. Facebook zogen nach dieser Ankündigung zuletzt um 2,3 Prozent auf 189,42 US-Dollar an. Zoom indes sackten um 5,0 Prozent auf 160,59 Dollar ab./ck/he