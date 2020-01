8:43 | 03.01.2020

AKTIEN IM FOKUS: Konflikt zwischen USA und Iran belastet Airline-Branche

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die sich zuspitzende Lage zwischen den USA und dem Iran könnte am Freitag die Aktien europäischer Fluggesellschaften in Mitleidenschaft ziehen. Papiere der Lufthansa verloren auf Tradegate zuletzt 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages, an dem sie noch um 1,7 Prozent gestiegen waren. “Nach dem Angriff der USA ist die Stimmung für die Branche angeschlagen”, sagte ein Händler. Anleger dürften die Papiere zunächst meiden. Der stark gestiegene Ölpreis als Kostenfaktor belaste die Airlines zusätzlich. Aktien von Air France-KLM wurden an der Euronext vorbörslich rund zwei Prozent niedriger gehandelt. In Asien gaben Singapore Airlines um ein Prozent nach./bek/jha/ ———————–

