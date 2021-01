17:26 | 29.01.2021

AKTIEN IM FOKUS: Kurssprung bei Impfstoffwerten nach neuen Wirksamkeitsdaten

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) – Eine relativ niedrig vermeldete Wirksamkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson hat am Freitag die Aktien von anderen Entwicklern vor allem von mRNA-Vakzinen ausschlagen lassen. Für die Anteile der deutschen Unternehmen Biontech und Curevac ging es im Handel an der Nasdaq um bis zu sechseinhalb Prozent nach oben. Papiere des US-Anbieters eines mRNA-Impfstoffes Moderna notierten ähnlich hoch. Der US-Konzern Johnson & Johnson legte am Freitag Daten vor, wonach die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Coronavirus “nur” bei 66 Prozent liegt. Damit kann der Wirkstoff nicht mit solchen auf Basis von mRNA-Technologie mithalten, wie sie von Biontech und Moderna schon vielerorts zugelassen sind. Die J&J-Aktien büßten im US-Handel zuletzt 3,5 Prozent ein. Der Konzern will nun Anfang Februar in den USA einen Antrag auf eine Notfallzulassung stellen. Mit Novavax brachte ein weiterer Impfstoff-Entwickler am Donnerstagabend viel bessere vorläufige Ergebnisse zum Vorschein: Eine Wirksamkeit des proteinbasierten Mittels von rund 90 Prozent trieb hier die Papiere im US-Handel um etwa 40 Prozent nach oben./tih/la/he