9:51 | 04.02.2020

AKTIEN IM FOKUS: Massive Kurszielerhöhung treibt Delivery Hero auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) – Eine sehr kräftige Kurszielanhebung durch die Deutsche Bank hat die Aktien von Delivery Hero am Dienstag auf einen neuen Rekordstand von 73 Euro katapultiert. Zuletzt lagen die Papiere des Essenslieferanten bei 72,28 Euro noch gut 1 Prozent im Plus. Anaystin Silvia Cuneo sieht in den Online Marktplätzen einen der wachstumsstärksten Bereiche des Technologiesektors. Aktien von Delivery Hero, deren Kursziel sie von 52 Euro auf 83 Euro deutlich aufstockte, und des Kochboxenanbieters Hellofresh seien besonders attraktiv. HelloFresh-Anteile nehmen nach kleinem Rückschlag mit plus 1,5 Prozent wieder Kurs auf ihr jüngstes Rekordhoch. Mit rund 22 Prozent Kursgewinn für 2020 sind HelloFresh im noch jungen Jahr der Anlegerfavorit im SDax . davon sind Delivery Hero im MDax mit plus 2,5 Prozent noch deutlich entfernt./ag/jha/ ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–