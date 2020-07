8:52 | 10.07.2020

AKTIEN IM FOKUS: Rocket Internet steigen – GFG mit operativem Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien des Start-Up-Investors Rocket Internet haben am Freitag im vorbörslichen Handel von Geschäftszahlen der Beteiligung Global Fashion Group (GFG) profitiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere von Rocket Internet gut ein Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Der auf Schwellenländer ausgerichtete Online-Modehändler GFG schaffte es im zweiten Jahresviertel operativ in die schwarze Zahlen. Die Zahl der Bestellungen war kräftig gestiegen. Starke Nachfrage hatte es unter anderem in Lateinamerika gegeben. Die Anteilsscheine von GFG zogen auf Tradegate sogar um 16 Prozent an. Sollte sich diese Tendenz im Xetra-Handel bestätigen, würden sich die Aktien wieder klar von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben absetzen, die als Indikator für die kurzfristige Entwicklung gilt./la/mis