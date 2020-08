9:41 | 19.08.2020

AKTIEN IM FOKUS: RWE-Kapitalerhöhung rückt ‘Erneuerbare’ in den Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – In einem ansonsten wenig bewegten Börsenumfeld könnten die Papiere der Branche Erneuerbare Energien am Mittwoch einen Blick wert sein. Händler verwiesen darauf, dass mit der Kapitalerhöhung von RWE Impulse für eine Konsolidierung der Branche ausgehen könnten. Aktien von RWE büßten derweil infolge der absehbaren Gewinnverwässerung gut vier Prozent ein. Papiere des Erneuerbare-Energien-Investors Encavis stiegen um 1,9 Prozent. Aktien von Nordex und Siemens-Gamesa lagen hingegen nur leicht im Plus. Anteilscheine des Windpark-Projektierers PNE Wind legten um 1,1 Prozent zu. Ein Händler wies ferner darauf hin, dass am Vortag ein Infrastruktur-Investor aus Hongkong den portugiesischen Windkrafterzeuger Iberwind an die Investorengruppe Ventient Energy verkauft habe. Zu den Bietern habe auch der französische Ölkonzern Total gehört. “Die Branche Erneuerbare Energien ist ein Segment, bei dem Analysten die Geschwindigkeit des Wandels notorisch unterschätzen”, hieß es vom Broker Liberum./bek/jha/