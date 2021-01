11:42 | 19.01.2021

AKTIEN IM FOKUS: S&T überzeugt Anleger mit starken Zahlen – Branchenwerte vorne

FRANKFURT (dpa-AFX) – Aktuelle Geschäftszahlen haben den Aktien von S&T in einem allgemein guten Branchenumfeld am Dienstag viel Rückenwind gegeben. Mit einem Kurssprung um 9,2 Prozent auf 20,10 Euro erreichten sie ein Hoch seit mehr als einem Monat. Ein starkes viertes Quartal färbte positiv auf die ganze IT-Dienstleisterbranche ab: Papiere wie jene von Bechtle oder Cancom stiegen um 2,6 beziehungsweise 3,4 Prozent. Der IT-Dienstleister S&T sieht sich für 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen über den erst im November erhöhten Zielen. Wie Analyst Martin Comtesse von Jefferies in einem ersten Kommentar schrieb, hat S&T im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Im neuen Jahr wollen die Österreicher weiter wachsen. Die genannten Ziele sieht Comtesse aber im Rahmen der Marktschätzungen. Laut Händlern kamen der IT-Branche am Dienstag auch starke Quartalszahlen des Schweizer Computerzubehör-Herstellers Logitech zu Hilfe. Dessen Aktien stiegen in Zürich auf ein Rekordhoch. Stärker als erwartet profitiert hatte Logitech im Weihnachtsquartal vom Trend zu Homeoffice und Home-Schooling. Eine Erholungsrally vom Corona-Crash hatte für S&T im August mit einem Hoch seit 2003 zunächst geendet. Ende Oktober steuerten die Aktien dann sogar wieder das Crashtief vom März an, im Zwischentief waren sie da bei knapp 15 Euro zu haben. Seither haben sich aber wieder um rund ein Drittel zugelegt./tih/ajx/mis