14:32 | 15.12.2020

AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte nach höheren KlöCo-Zielen gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Optimismus von Klöckner & Co (KlöCo) hat die Aktie des Stahlhändlers am Dienstag befeuert. Im Lauf des vierten Quartals habe sich die Erholung der Stahlnachfrage stärker als erwartet fortgesetzt, teilten die Duisburger mit. Der Konzern erhöhte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Die Aktien erreichten daraufhin den höchsten Stand seit Oktober 2018 und gewannen zuletzt 4,77 Prozent auf 8,35 Euro. Sie zogen auch die Anteilsscheine von Salzgitter mit nach oben, die mit plus 5,81 Prozent sogar noch stärker zulegten. Beide waren damit im SDax der kleineren Unternehmen hinter Ceconomy die besten Werte. Im MDax lagen Thyssenkrupp mit plus 5,57 Prozent vorne. Analyst Alan Spence von Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer starken Anhebung der KlöCo-Ziele für 2020. Seine bisherige Einschätzung, dass KlöCo angesichts der positiven Nachfragedynamik und der Stahlpreisentwicklung zu konservativ prognostiziere, habe sich bestätigt. Spence rät zum Kauf mit Kursziel 8,75 Euro./ajx/jha/