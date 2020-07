18:53 | 13.07.2020

AKTIEN IM FOKUS: Tech-Größen Amazon, Apple, Facebook, Alphabet auf Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) – Vier der als “Giant 5” bekannten Tech-Konzerne haben am Montag im starken Nasdaq-Umfeld weitere Rekordstände erreicht. Die Papiere von Amazon und Apple gewannen dabei deutlich über 3 Prozent, Facebook und Alphabet immerhin fast 2 Prozent. Nur die Papiere des Softwarekonzerns Microsoft schafften noch keinen weiteren Höchststand. Bei Apple wirft der im September bevorstehende Start der inzwischen bereits zwölften iPhone-Generation laut Marktteilnehmern seine Schatten voraus. Der Experte vom Investmenthaus Wedbush habe den Anlegern Hoffnung gemacht, dass Apple als erstes Unternehmen einen Marktwert von 2 Billionen US-Dollar erreichen könne. Denn alleine in China könnten bis zu 70 Millionen neue iPhones Altgeräte ersetzen./ag/he