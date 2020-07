14:24 | 03.07.2020

AKTIEN IM FOKUS: Zur Rose setzen Rekordjagd fort – Grünes Licht für E-Rezept

FRANKFURT (dpa-AFX) – Papiere der Zur Rose Group habe ihre Rekordjagd am Freitag mit einem weiteren Satz um 5 Prozent fortgesetzt. Alleine in den jüngsten sieben Handelstagen gewannen sie inzwischen fast 28 Prozent. Dabei erhielten sie kräftig Auftrieb durch den Ausbau der europäischen Marktführerschaft durch die Übernahme von Aktivitäten der deutschen Apotal-Gruppe. Hier gab der Bundestag mit Verabschiedung des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) nun am Freitag erwartungsgemäß auch grünes Licht für die Einführung des E-Rezepts. Das ist sehr positiv für die Onlineapotheken, erklärte Analyst Alexander Thiel von der Investmentbank Jefferies. Etwa 80 Prozent der Verschreibungen beträfen chronische Patienten und seien daher nicht zeitkritisch. Für die Patienten sei es daher bequem, von zu Hause zu ordern, zumal viele Medikamente in niedergelassenen Apotheken sowieso ebenfalls nicht sofort verfügbar seien. Hinzu kämen günstigere Preise für nicht verschreibungspflichtige Produkte. Die Papiere der Shop Apotheke sind mit plus 2,7 Prozent ebenfalls gefragt und nur noch knapp unter ihrem Rekordhoch./ag/mis