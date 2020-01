16:10 | 03.01.2020

Aktien New York: Anleger gehen auf Nummer sicher wegen Iran-Konflikt

NEW YORK (dpa-AFX) – Nach einem verheißungsvollen Jahresauftakt hat der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran den US-Aktien am Freitag einen herben Dämpfer verpasst. Tags zuvor hatten die New Yorker Leitbörsen am ersten Handelstag 2020 mit Rekorden noch eine positive Duftmarke für das neue Jahr gesetzt, nun aber büßten sie einen Großteil der Donnerstagsgewinne wieder ein. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,75 Prozent auf 28 650,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,70 Prozent auf 3234,92 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,80 Prozent auf 8801,12 Punkte. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad durch einen US-Angriff hat die oberste Führung in Teheran den USA “schwere Rache” angedroht. Beobachter befürchten eine gefährliche Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Investoren flüchteten daraufhin aus Aktien in als sicher empfundene Anlageformen wie etwa Anleihen./tih/he