16:34 | 06.07.2020

Aktien New York: Dow im Aufschwung – Technologiewerte stark

NEW YORK (dpa-AFX) – Angeführt von einer Rally der Technologiewerte sind die US-Aktienmärkte nach dem langen Feiertagswochenende mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Deutlich positive Impulse kamen dabei von den chinesischen Börsen. In China war der Leitindex CSI 300 auf den höchsten Stand seit fünf Jahren nach oben geschnellt. Frische US-Konjunkturdaten bremsten die Kauflust der Anleger jedoch etwas. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 1,06 Prozent fester bei 26 101,45 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,20 Prozent auf 3167,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,90 Prozent auf 10 538,61 Punkte nach oben. Am Freitag waren die US-Börsen wegen der Feierlichkeiten um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen geblieben./edh/fba