20:08 | 15.12.2020

Aktien New York: Dow setzt sich fest über 30 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Wall Street ist am Dienstag aufgrund der Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und des Optimismus über den Corona-Impfbeginn gestiegen. Der Dow Jones Industrial stieg über die vielbeachtete Marke von 30 000 Punkten und notierte zuletzt 1,15 Prozent fester bei 30 204,30 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30 325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen. Der marktbreite S&P 500 rückte am Dienstag um 1,17 Prozent auf 3690,07 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 12 552,97 Zähler aufwärts. Nach einer Notfallzulassung hatten am Montag in allen US-Bundesstaaten die Impfungen gegen die Krankheit Covid-19 begonnen. Zunächst sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Es handelt sich um die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes. Die Anleger hoffen zudem auf das seit langem angekündigte staatliche Hilfspaket für die von der Corona-Pandemie hart getroffene Wirtschaft. Zudem rückt die Sitzung der US-Notenbank näher. Die Fed will am Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. “Es könnte auch ein Treffen ohne große Maßnahmen, Überraschungen und Impulse werden”, schrieb Milan Cutkovic von AxiCorp. “Fed-Chef Powell dürfte eher betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmaßnahmen seitens des Staates sind, um das Risiko einer erneuten Rezession zu reduzieren.” Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Apple an der Dow-Spitze um 4,0 Prozent. Wie die japanische Wirtschaftszeitung “Nikkei” berichtet, will der Konzern seine iPhone-Produktion im ersten Halbjahr 2021 um 30 Prozent steigern. Die Aktien von Prevail Therapeutics schossen um mehr als 82 Prozent auf 22,78 US-Dollar nach oben, nachdem der US-Pharmakonzern Eli Lilly angekündigt hatte, das Biotech-Unternehmen zu übernehmen. Die Prevail-Aktionäre sollen 22,50 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einer Prämie von 80 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Die Papiere von Eli Lilly stiegen um mehr als 5 Prozent. Kurz vor einer möglichen Notzulassung legte die US-Arzneimittelbehörde FDA Zahlen zur hohen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Moderna vor. Medien berichteten, dass damit die Notzulassung des Impfstoffs bereits am Freitag wahrscheinlich sei. Moderna-Aktien setzten aber nach dem Kurssprung Ende November nun ihre Korrektur fort und fielen am Dienstag um 6,5 Prozent. Die Papiere von Bristol-Meyers Squibb (BMS) profitierten von einer positiven Analystenstudie und gewannen 3,8 Prozent. Zu der Pharmaaktie hatte sich Goldman Sachs positiv geäußert und sie auf die “Conviction Buy List” für besonders aussichtsreiche Werte gehoben./edh/mis