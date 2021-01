16:10 | 06.01.2021

Aktien New York: Dow steigt – Tech-Werte leiden unter Regulierungsangst

NEW YORK (dpa-AFX) – Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Standardwerte am Mittwoch weiter zulegten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq deutlich bergab. Offensichtlich befürchteten die Anleger, dass die nach einer Stichwahl in Georgia sich abzeichnende demokratische Senatsmehrheit vor allem zu einer stärkeren Besteuerung und Regulierung der großen Technologiekonzerne führen könnte, sagte Experten. Rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,79 Prozent auf 30 633,09 Punkte zu und näherte sich damit seinem jüngsten Rekordwert. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 3736,75 Punkte hoch. Dagegen büßte der technologielastige Nasdaq 100 1,19 Prozent auf 12 650,40 Zähler ein./gl/he