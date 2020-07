16:06 | 24.07.2020

Aktien New York: Hiobsbotschaft von Intel und US-China-Konflikt belasten

NEW YORK (dpa-AFX) – Schlechte Nachrichten vom Chip-Riesen Intel und die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China haben den Anlegern kurz vor dem Wochenende aufs Gemüt geschlagen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq purzelten am Freitag die in den vergangenen Wochen und Monaten teils stark gestiegenen Kurse. Beim Leitindex Dow hielt sich der Verlust im frühen Handel mit 0,47 Prozent auf 26 526 Punkte noch in Grenzen. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von gut einem halben Prozent zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,2 Prozent auf 10 353 Punkten deutlich stärker ab. Hier wie auch im Dow lagen die Aktien von Intel mit einem Einbruch von mehr als 17 Prozent weit abgeschlagen am Ende. Der Halbleiterhersteller muss die Einführung einer neuen Chip-Generation wegen technischer Probleme um weitere sechs Monate verschieben. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,78 Prozent auf 3210 Zähler./bek/he