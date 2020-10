16:49 | 20.10.2020

Aktien New York: Leichte Erholung nach schwachem Wochenbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Wall Street hat sich am Dienstag etwas von ihrem schwachen Wochenauftakt erholt. Die Themen blieben derweil die gleichen: Anleger blicken vor der nahenden Präsidentschaftswahl gespannt auf eine Weichenstellung für ein immer noch erhofftes Konjunkturpaket. Derweil grassiert das Coronavirus in den USA weiter. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,66 Prozent auf 28 382,03 Punkte. Zu Wochenbeginn war der US-Leitindex mit 1,4 Prozent ins Minus abgerutscht. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,75 Prozent auf 3452,65 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,54 Prozent auf 11 696,88 Zähler zu./la/he