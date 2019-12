16:38 | 26.12.2019

Aktien New York: Leichte Gewinne – Europa weiter geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) – Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Der Dow Jones stieg zuletzt um 0,18 Prozent auf 28 566,39 Punkte. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortzusetzen scheine. Zudem stützten weiterhin die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,29 Prozent auf 3232,86 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 kletterte um 0,44 Prozent auf 8737,51 Zähler nach oben. Beide Indizes erreichten Rekordstände. In Europa sind die Börsen hingegen auch an diesem Donnerstag geschlossen. Auch deshalb liegt das Handelsvolumen in New York wie schon am Dienstag deutlich unter den gewohnten Werten, zumal bereits viele Händler das Jahr für sich abgeschlossen haben./he