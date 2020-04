22:17 | 15.04.2020

Aktien New York Schluss: Düstere Wirtschaftsdaten drücken aufs Gemüt

NEW YORK (dpa-AFX) – Desaströse Wirtschaftsdaten haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch vertrieben. Hinzu kamen hohe Kursverluste im Energiesektor. Bank-Aktien büßten ebenfalls meist deutlich ein, nachdem weitere Institute Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,86 Prozent auf 23 504,35 Punkte. Damit steht das Wall-Street-Barometer allerdings immer noch um 29 Prozent über seinem Corona-Krisentief vom 23. März. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 2,20 Prozent auf 2783,36 Punkte abwärts. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schlug sich mit minus 1,15 Prozent auf 8591,96 Zähler wie schon an den beiden Vortagen besser als die Standardwerte. Belastet von der Corona-Krise brachen im März die viel beachteten US-Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch nie. Darüber hinaus trübte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. Der Empire-State-Index sackte auf ein Rekordtief und signalisierte einen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Schließlich fiel im März auch noch die Industrieproduktion der USA so stark wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr und auch vom US-Häusermarkt kamen extrem trübe Stimmungsdaten./ajx/he