22:22 | 15.05.2020

Aktien New York Schluss: Knappes Dow-Plus rettet schwache Woche nicht

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im späten Handel von ihren frühen Verlusten befreit und sind mit moderaten Gewinnen ins Wochenende gegangen. Schwachen US-Konjunkturdaten als negative Einflussfaktoren standen weiter steigende Ölpreise gegenüber. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 23 685,42 Punkten. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche aber immer noch ein Minus von rund 2,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,39 Prozent auf 2863,70 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,64 Prozent auf 9152,64 Punkte./edh/he